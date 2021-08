Calciomercato Roma: concorrenza per Zakaria, c’è anche l’Atalanta

Sfumata l'operazione che avrebbe portato Xhaka nella Capitale, i giallorossi hanno messo gli occhi su un altro centrocampista svizzero

Tiago Pinto continua a lavorare per la mediana giallorossa. Dopo aver visto sfumare la trattativa per Xhaka, la Roma continua a cercare un calciatore valido a cui affidare le chiavi del suo centrocampo. Per soddisfare i bisogni dello Special One, il Ds portoghese avrebbe messo nel mirino Denis Zakaria, centrocampista del Borussia Moenchengladbach. L'operazione però non si preannuncia affatto facile, infatti secondo quanto riporta Sky Sport, l'Atalanta sarebbe pronta a mettere i bastoni fra le ruote alla dirigenza capitolina. Lo svizzero, però, è solo uno dei nomi sul taccuino dei romani che starebbero valutando anche Thomas Delaney del Borussia Dortmund, che piace molto a Mourinho. Però, prima di occuparsi del centrocampo, la Roma dovrà concentrarsi per trovare un nuovo profilo in grado di cementare il reparto d'attacco, dato il sempre più probabile addio di Dzeko.