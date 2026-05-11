Dybala tra Boca e rinnovo. Mercato, piste Angori e Abline. Derby, si gioca alle 12:30

Il rinnovo di Dybala è tornato a essere un tema caldo soprattutto dopo la grande prestazione di ieri contro il Parma . L'argentino è ancora uno dei giocatori più importanti della Roma, ma il Boca Juniors continua a spingere per portarlo in Argentina e c'è la possibilità che lasci davvero la Roma a fine stagione nonostante la sua volontà di rinnovare . Sui social i tifosi giallorossi si sono divisi : da una parte chi vorrebbe il rinnovo della Joya, dall’altra chi considera ormai chiuso il suo capitolo .

Intanto, la Roma è alla ricerca di un nuovo ds per il post-Massara e tra i nomi spunta anche quello di Cristiano Giaretta, attuale dirigente del Pafos. Nei prossimi giorni ci sarà un colloquio conoscitivo tra l'ex ds dell'Udinese e la Roma. I Friedkin sono scesi in campo negli ultimi giorni per provare a sbloccare l'operazione Giovanni Manna (ancora sotto contratto col Napoli), ma la pista si sta raffreddando. In lista c'è anche il nome di Tony D'Amico e l'ad dell'Atalanta Luca Percassi ha aperto a un addio a fine stagione dichiarando: "Il nostro rapporto potrebbe concludersi".