Con la vittoria a Parma la Roma spera di costruire un pezzo importante del suo futuro, che però va di pari passo anche con la scelta del direttore sportivo, che resta fondamentale. L'obiettivo è chiaro e si chiama Giovanni Manna. A tal proposito Fabrizio Romano è intervenuto sul proprio canale Youtube per fare il punto della situazione: "La Roma su Manna sta scendendo in campo in maniera decisa e importante, direttamente con la famiglia Friedkin che sta provando a liberarlo dal contratto al Napoli. Operazione non semplice, il discorso è molto vincolato alla scelta di De Laurentiis, che tiene molto a far rispettare i contratti".
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forzaroma calciomercato as roma Gasp sceglie Manna. I Friedkin scendono in campo per liberarlo dal Napoli: la situazione
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Gasp sceglie Manna. I Friedkin scendono in campo per liberarlo dal Napoli: la situazione
Il tecnico giallorosso vede l'attuale ds dei partenopei come il nome ideale e la proprietà americana si starebbe muovendo in prima persona per portarlo a Trigoria
"Adesso starà alla Roma, capire se e come riuscirà - anche a livello di costi - a convincere il Napoli. I tentativi sono in corso. Dietro a questa mossa c'è Gasperini, che vede Manna come candidato ideale per fare calcio a Roma, lo ha detto ai Friedkin che stanno lavorando forte su questa soluzione. Ad ora c'è il muro del Napoli, ma la Roma ci sta provando".
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