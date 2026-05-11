Roma, Dybala divide i tifosi: il rinnovo accende il dibattito sui social

Archiviata l’euforia per la vittoria arrivata in extremis, in casa Roma l’attenzione si è spostata su Paulo Dybala . Ieri l’argentino ha fornito una delle sue migliori prestazioni stagionali, al rientro da titolare dopo l’infortunio e la successiva operazione. Nel finale però, sono arrivate parole dal sapore amaro sul suo futuro . "Vorrei sapere anche io del mio futuro. A oggi il contratto dice che finisce dopo queste due partite. L’unica cosa che posso dire è che il derby potrebbe essere probabilmente la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma. Non ho preso nessuna decisione, ma è quello che dice il contratto. La mia idea è mia e la tengo per me, vedremo alla fine che cosa succede", ha risposto Dybala a una domanda diretta. Del suo possibile addio si parla ormai da tempo, complice il contratto in scadenza, ma fino a ieri nessuno si era esposto in maniera così concreta.

Sui social intanto, i tifosi della Roma si sono divisi: da una parte chi vorrebbe il rinnovo della Joya, dall’altra chi considera ormai concluso il suo capitolo in giallorosso. "Anche per sole 10 partite l’anno io me lo terrei sempre", ha scritto un tifoso. "Con un adeguamento dello stipendio e un contratto ad hoc, per me sarebbe SEMPRE da tenere, per il modo in cui è legato alla Roma ormai e per la classe innata che ancora lo contraddistingue", ha aggiunto un altro. Non tutti però, la pensano allo stesso modo."Dybala ormai non è più cosa e lo dico con la morte nel cuore. Questa stagione praticamente non c’è stato", si legge tra i commenti. E ancora: "Bisogna andare avanti e investire i soldi risparmiati su due giocatori integri e ovviamente di livello". C’è poi chi, al di là del futuro, ha voluto elogiare l’uomo prima ancora del calciatore. Dopo l’assegnazione del calcio di rigore infatti, Dybala ha preso il pallone in mano e ha difeso il dischetto in attesa dell’arrivo di Malen. Un gesto sottolineato da diversi tifosi su X: "La grandezza di Dybala si vede tutta nella scelta di lasciar tirare il rigore a Malen, mettendo il bene della Roma davanti a sé stesso. È un giocatore, anzi, un Uomo, che non puoi perdere". Insomma, il dibattito è aperto e lo resterà per molto. Sul fronte societario per il momento tutto tace. Gasperini prende tempo, ma la questione legata al rinnovo della Joya sta scalando pian piano le gerarchie nelle priorità giallorosse.