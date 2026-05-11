Rebus Dybala, Moretto: “È in contatto continuo col Boca. Può davvero lasciare la Roma”

A Parma si è preso la scena in campo e poi anche col microfono. Paulo Dybala ha disegnato calcio per poi mandare segnali sul suo futuro nell'intervista postpartita. "Il derby potrebbe essere la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma, questo dice il contratto", le parole dell'argentino che poi ha fatto capire come la società non si sia ancora avvicinata a lui per il rinnovo. A tal proposito ha parlato della situazione della Joya Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano:"Dybala ha voluto un po' forzare la mano con quelle dichiarazioni, ma è vero che il suo entourage e Dybala in prima persona è a stretto contatto con il Boca Juniors, che ha questo sogno di portarlo in Argentina. Sono mesi che ci stanno lavorando, anche prima di novembre-dicembre 2025, Paredes è coinvolto, Riquelme lo vorrebbe assolutamente. Potenzialmente è l'ultimo derby di Dybala, la Roma ha sempre fatto trapelare di voler provare a trattenerlo con un'offerta economica inferiore rispetto all'ingaggio attuale. La possibilità che lasci la Roma è molto concreta e teniamo il Boca come opzione calda".