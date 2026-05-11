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Percassi apre all’addio di D’Amico: “Il nostro rapporto potrebbe concludersi”

D'Amico
Il ds dell'Atalanta è uno dei nomi caldi a Trigoria per il post-Massara
Redazione

"Come molti nostri giocatori, è normale che anche lui possa essere corteggiato. Mancano due partite, il nostro rapporto potrebbe anche concludersi ma non finirà la stima che abbiamo nei suoi confronti", queste le parole di Luca Percassi su Tony D'Amico ai microfoni di Sky Sport. L'ad dell'Atalanta ha aperto all'addio del direttore sportivo che nelle ultime settimane è sulla lista della Roma per il post-Massara. La pista che porta a Giovanni Manna si sta raffreddando e Gasperini vorrebbe portare a Trigoria il dirigente con cui ha già lavorato (e vinto) ai tempi dell'Atalanta.

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Lo stesso Percassi ha poi concluso parlando dei possibili sostituti: "Se dovesse andare via cercheremo di prendere un sostituto all'altezza. Giuntoli rappresenta uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, che si è formato nelle categorie inferiori".

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