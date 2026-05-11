Ds Roma, previsto un colloquio conoscitivo con Giaretta. E D’Amico resta in attesa

Continua la caccia al direttore sportivo per la Roma. Sono tanti i nomi che circolano per i giallorossi e tra questi è spuntato pure Cristiano Giaretta, ora al Pafos. Secondo quanto riportato sul proprio sito da Alfredo Pedullà, nei prossimi giorni il club giallorosso avrà un dialogo conoscitivo proprio con l'ex ds dell'Udinese, che verrà valutato in attesa di una decisione definitiva. Giuntoli infatti viaggia verso l'Atalanta mentre Tony D'Amico aspetta sviluppi tra Milan e appunto Roma. Di sicuro andrà via da Bergamo.