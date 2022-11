Dybala torna in gruppo, convocato per Qatar 2022. Smalling rinnova con la Roma

Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo. Il numero 21 argentino, ha ripreso a lavorare con i compagni anche se il suo rientro è stato parziale, vista l'assenza di circa un mese a causa della lesione al retto femorale della gamba sinistra rimediata lo scorso 9 ottobre contro il Lecce. Dopo la notizia della convocazione per il Mondiale in Qatar, la Joya aspetta anche quella della Roma. Mourinho dovrebbe portarlo in panchina nel match contro il Torino, l'ultimo prima della pausa, così da regalargli qualche minuto in campo in una partita ufficiale. L'argentino tramite il suo account Instagram, ha voluto esternare tutta la sua soddisfazione per il rientro in campo: "Felice di tornare con la squadra".