Smalling: niente Qatar, ma è scattato il rinnovo fino al 2024

Southgate dice "no" all'inglese

Il suo contratto in scadenza nel 2023 si è autoallungato. Tutto previsto nei vecchi accordi tra Smalling e la Roma: clausola di rinnovo automatico per un'altra stagione (a 3 milioni netti) che si sarebbe attivata dopo un certo numero presenze (20 appunto) ottenute proprio a Reggio Emilia. Una grana in meno per Pinto che dovrà lavorare invece sui rinnovi di Zaniolo, Spinazzola e Cristante, in scadenza nel 2024. Il goleador dello Special One si è dimostrato la chiave di successo nella difesa a tre del tecnico. Qualche errore visto nelle ultime prestazioni, motivato anche dal continuo utilizzo di Chris sia in Europa si in Serie A, non ha convinto Southgate per la sua convocazione in Nazionale. In Inghilterra però sono sempre più convinti che il ct britannico stia commettendo un grave errore in vista del Mondiale. A differenza invece della piazza romanista che dopo i tanti infortuni di questo 2023 ha tirato un respiro di sollievo.