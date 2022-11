Roma, Dybala è tornato in gruppo: ora il Torino e il Mondiale sono più vicini

La Joya è tornato in campo e ha svolto parte dell'allenamento con la squadra. L'obiettivo è esserci contro i granata di Juric

Buone notizie da Trigoria: Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo. Il numero 21 argentino, ha ripreso a lavorare con i compagni anche se il suo rientro è stato parziale, vista l'assenza di circa un mese a causa della lesione al retto femorale della gamba sinistra rimediata lo scorso 9 ottobre contro il Lecce. Due le convocazioni all'orizzonte: la prima per il match contro il Torino così da mettere minuti nelle gambe, la seconda per il Mondiale.