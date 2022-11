Roma, Dybala convocato dall’Argentina per il Mondiale in Qatar

Dybala partirà con l'Argentina per il Mondiale in Qatar. Il commissario tecnico argentino Scaloni, tramite i canali social della nazionale albiceleste, ha comunicato la lista dei giocatori che prenderanno parte al torneo e tra questi c'è la Joya. Il 21 giallorosso questa mattina è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo dopo la lesione al retto femorale dello scorso 9 ottobre contro il Lecce ed evidentemente le sue condizioni sono state giudicate ottimali da parte dello staff della nazionale. Dybala dunque, nonostante gli zero minuti giocati nell'ultimo periodo, farà parte della spedizione dell'Argentina. Probabile anche la sua convocazione per l'ultimo match prima della pausa contro il Torino così da poter tornare a correre in campo in una partita ufficiale. Tramite il priprio profilo ufficiale Instagram, Oriana Sabatini, compagna di Dybala, ha voluto commentare la notizia tanto attesa, ma fino a qualche settimana fa, altrettanto insperata: "È incredibile vedere come i tuoi sforzi e sacrifici siano stati ripagati in modo così meritato. Ti amo e non vedo l'ora di vederti in campo a rappresentare la più bella del mondo".