Anatomia di Mou, pifferaio magico che miete successi e vittime sacrificali

Sangue innocente? Irrilevante. Sangue utile alla causa. Ieri Rick Karsdorp (non nominarlo è stato un modo raffinato per nominarlo alla massima potenza), nel recente passato la colonna infame del disastro norvegese, prima ancora i vari Casillas, Pogba, De Bruyne , tra gli altri. Luke Shaw ebbe a dire di lui: "Mourinho distrugge i suoi giocatori, non so perché lo fa, ma è così".

Le cose non vanno o balbettano? Sta facendo a Roma dei tifosi quello che fa con i giocatori, li divide. Non si esce dalla polarità con il Pifferaio Magico di Setubal. Se proprio non ce la fai ad amarlo, non ti resta che odiarlo. Molti degli allenatori che fingono di abbracciarlo in campo, godono inverecondi delle sue sconfitte. Come capotribù, Mou tende all’harem, a costituire intorno a sé un microcosmo inviolabile di fedelissimi e di concubini. All’esterno del quale pullula il mondo esteso dei nemici. La sua vocazione da sultano è esplicita. La prova? Il suo torace. Come può contenere senza esplodere in mille pezzi tanto amore e tanto odio? Non puoi farcela se non hai la stoffa del sultano.