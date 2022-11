Lo sfogo di Zaniolo sulla Nazionale: “Mai pensato di non rispondere alla convocazione”

Le dure parole dell'esterno giallorosso: "Mi è dispiaciuto leggere che non sarei disponibile per la Nazionale: come sempre rispetterò le scelte del ct Mancini, ma non ho mai pensato di risparmiarmi"

Nicolò Zaniolo rompe il silenzio social. Il classe '99 tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto mandare un chiaro messaggio alla Nazionale e a Roberto Mancini: "In queste settimane ho dovuto fare i conti con un colpo subito a Verona e un conseguente ematoma che non mi ha permesso di essere al 100% della condizione". Queste le prime parole di Zaniolo che ha voluto ricordare il brutto fallo subito da Dawidowicz in Verona-Roma e il conseguente infortunio: "Nonostante ciò ho sempre cercato di stringere i denti e di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni di squadra". Poi la stoccata alla stampa e alla Nazionale che ancora una volta guarderà dal divano di casa: " Nel frattempo mi è dispiaciuto leggere che non sarei disponibile per la Nazionale: come sempre rispetterò le scelte del ct Mancini, ma non ho mai pensato di risparmiarmi e di non rispondere a una eventuale chiamata. Un abbraccio". Questo dunque il pensiero dell'esterno giallorosso che non è stato inserito da Mancini nella lista dei convocati per le sfide dell'Italia contro Albania e Austria.