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Dybala, fatta per il rinnovo. Greenwood, arriva l'ultimatum della Roma

Roma-Dybala, un matrimonio destinato a proseguire. Dopo settimane di trattative la Joya ha trovato l'accordo definitivo per restare in giallorosso per almeno un altro anno. Risolto anche l'ultimo cavillo contrattuale legato ai bonus, ora manca davvero soltanto l'ufficialità. Per quanto riguarda il mercato, Mason Greenwood continua a essere l'obiettivo numero uno per l'attacco ma sembra che l'affare possa complicarsi. A rallentare l’operazione è Andrew, il papà dell'inglese, che ha aumentato la richiesta per l'ingaggio da 5 a 6 milioni l'anno. L'idea della Roma e dei Friedkin, però, è chiara: niente rialzi. Dopo aver dato il via libera a D’Amico, non accetteranno richieste diverse da parte del calciatore e sono al lavoro per avvicinarsi a quelle del Marsiglia che chiede almeno 45 milioni di euro. Greenwood avrà alcuni giorni per accettare la proposta giallorossa, in caso negativo si virerà su altri profili. Intanto, l'Atletico Madrid si allontana dalla corsa per l'inglese: vicina l'ufficialità di Lee Kang-In dal PSG per 40 milioni di euro.

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