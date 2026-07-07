Greenwood-Roma, aumentano gli ostacoli all'operazione. Il club giallorosso ha una priorità sul mercato in entrata: portare l'inglese nella Capitale. Lui è il colpo pensato per la Champions. Ma i costi stanno diventando sempre più elevati. E forse non solo quelli. Il Marsiglia resta fermo sulla richiesta di 50 milioni di euro. La Roma prova a chiudere a 45, forte del sì ricevuto dal giocatore. Gasp ha anche parlato con Mason. E lo ha convinto a sposare il progetto giallorosso. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato. Come riportato da Te la do io Tokyo, l'attaccante inglese avrebbe modificato le sue richieste economiche. Dai 5 milioni di ingaggio inizialmente ipotizzati, la richiesta sarebbe salita a 6 milioni più bonus. Una cifra che, al momento, rischia di raffreddare i rapporti. La Roma dovrà quindi riflettere. Accontentare le richieste del giocatore oppure trovare un punto d'incontro che possa soddisfare tutte le parti. Gasp ha le idee chiare: lo vuole in squadra. Ma non tutto dipenderà dalla volontà del piemontese. L'affare è in salita. Le prossime ore o forse settimane, saranno decisive. Il futuro di Greenwood è in bilico. Ma non sembra più pendere verso Roma.