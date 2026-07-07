"Te lo dico subito: stai facendo una squadra con la quale non puoi fallire. Da quello che si legge farai una grande squadra". Battute e sorrisi tra due allenatori che hanno scritto la storia del calcio italiano. Un simpatico siparietto andato in onda tra Gian Piero Gasperini e Fabio Capello. I due si sono incontrati in occasione della presentazione del palinsesto di Sky Sport e l'attuale tecnico giallorosso è stato interrotto dall'ex allenatore (l'ultimo a vincere uno Scudetto con la Roma) che crede in un'impresa che sarebbe storica: "Ti faccio un grande in bocca al lupo. È un grande piacere rivederti. Dopo vent'anni la Roma si ripeterà: Liedholm, Capello e... Gasperini".