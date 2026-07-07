L'Atletico spinge forte sull'acceleratore. E quando lo fa, mette paura. Il club spagnolo, in un colpo solo, si è assicurato uno dei giocatori più talentuosi del panorama europeo. I Colchoneros, infatti, hanno chiuso per Lee Kang-In per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Un messaggio chiaro anche alla Roma: quando l'Atletico vuole un giocatore, è pronto a mettere sul tavolo i soldi. E tanti. Ma l'arrivo del coreano potrebbe avere anche risvolti positivi per il mercato giallorosso. Perché ora il club spagnolo dovrà pensare alle cessioni prima di poter affondare per nuovi colpi. I soldi ci sono, ma rispetto agli anni passati bisognerà gestire e dosare meglio le risorse. Per questo servirà un'uscita. Importante. I nomi sul tavolo sono sempre gli stessi: Julian Alvarez e Alexander Sorloth. Se nessuno dei due dovesse partire, difficilmente l'Atletico affonderà per Greenwood. E questo può avvantaggiare la Roma. Il club giallorosso ha già il sì del giocatore e la concorrenza del Fenerbahce non spaventa. Quella dell'Atletico, invece, sì. Ma ora la strada potrebbe essersi complicata. Ci ha pensato Lee Kang-In a dare una mano indiretta ai giallorossi. La Roma ringrazia e accelera per chiudere la questione Greenwood.