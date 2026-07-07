Gian Piero Gasperini si trova a Milano insieme al ds Tony D'Amico e questa sera sarà ospite a Sky Sport per l'evento di presentazione del campionato. Intanto, però, il tecnico giallorosso ha già parlato in occasione della presentazione del palinsesto tornando sulla stagione conclusa e sul futuro della Roma. Queste le sue dichiarazioni a Sky:

Sull'estate e l'inizio del ritiro. "Siamo ancora in vacanza, iniziamo lunedì prossimo. Sono state vacanze miste, con tanto lavoro e tanti pensieri alla prossima stagione. Sicuramente dopo aver centrato la Champions, vogliamo essere protagonisti e fare bene. Ma è ancora presto".

Sta sentendo più D'Amico che qualsiasi altra persona in questi giorni... "Sicuramente ci sentiamo molto, ma anche con la proprietà c'è un rapporto continuo. Ora che ci si avvicina all'inizio della stagione, al mercato... i Mondiali hanno spostato l'attenzione da tutto, per i giocatori e per gli agenti stessi. Dalla prossima settimana penso si entrerà nel vivo".

Lunedì ci saranno i calciatori che devono rinnovare? "Questo lo farà giustamente la società, però sicuramente siamo contenti un po' tutti, compresi anche i calciatori. Penso sia una questione di giorni".

La priorità sono gli esterni in entrata. "Credo che la Roma abbia dimostrato di avere una buona base, un gruppo solido e competitivo. L'obiettivo della proprietà è di migliorare il più possibile, cercheremo di lavorare, soprattutto D'Amico che è impegnatissimo su tutti i fronti per dare soddisfazione ai tifosi".

C'è stato un momento in cui la Champions sembrava sfuggita. "Dopo la sconfitta con l'Inter si è fatta dura, ma questa squadra in 38 partite è andata in difficoltà per 2 partite se parliamo di zona Champions. In un campionato così ci possono essere momenti di difficoltà, ma siamo partiti bene e abbiamo fatto un girone d'andata. C'è stato un momento di difficoltà a marzo, ma appena abbiamo recuperato tutti gli effettivi abbiamo fatto un finale di campionato straordinario, che ci ha consentito di tornare in Champions".

Sulla prossima stagione. "Vorremmo tanto essere protagonisti. C'è una proprietà ambiziosa. Siamo all'inizio del mercato, tutto è fermo soprattutto perché ci sono i Mondiali. Sto seguendo i miei giocatori, ci sarà anche lo scontro tra Koné ed El Aynaoui".

Se la dovessero chiamare come ct? "Non quest'anno (ride, ndr)".

Sulle parole di Koeman su Malen. "A volte queste dichiarazioni sono travisate, non penso. Comunque Malen a Roma starà molto bene".

La Champions la esalta? "Tanti anni che la Roma non partecipa. È una manifestazione durissima, lì trovi veramente delle squadre che hanno maltrattato le nostre. Dovremmo arrivare competitivi e attrezzati perché c'è il rischio di fare brutte figure".

Un commento su Greenwood? "Ma non gioca nella Roma...".