Nessuna svolta per Greenwood. Nelle ultime ore, però, la Roma ha preso una decisione, anche per non portare all’infinito la lunga negoziazione, iniziata quasi due mesi fa. Così ha dato un aut aut all’inglese. Che entro pochi giorni deve far sapere al club giallorosso se accetta l’ingaggio proposto già da qualche giorno (tra l’altro migliorato sensibilmente, dopo il primo approccio). Se continuerà a prendere tempo, è certa la virata su un obiettivo diverso. Sempre di primo piano, però. Dentro o fuori. Con la Roma che, dunque, non è condizionata da quanto avviene attorno al giocatore. E quindi a chi è interessato al suo cartellino. Ai potenziali rivali che ultimamente si sono avvicinati all’attaccante. Il problema insomma non è l’Atletico Madrid e soprattutto non è il Fenerbahce. A rallentare l’operazione è Andrew, il papà di Mason. E’ lui che, alzando la posta con l’intenzione di scatenare l’asta sul cartellino del figlio, sta ostacolando la fase conclusiva della negoziazione. Con il rischio di farla saltare. Anche perché i Friedkin, dopo aver dato il via libera a D’Amico, non accettano il gioco al rialzo del padre.

La richiesta del Marsiglia

Fenerbahce su Greenwood

Il Marsiglia, chiariamolo subito, non si è messo di traverso.. «Molto di più» ha invece chiesto Andrew, il papà di Mason, per mettere nero su bianco. Il diesse giallorosso non può per andare oltre i 4 milioni più bonus, anche per rispetto a chi già vive dentro lo spogliatoio di Trigoria, idea sposata dallo stesso Gasperini: Malen, ad esempio, guadagna 3,2 netti. Greenwood senior fa sapere che l’Atletico Madrid gli avrebbe offerto il doppio e il Fenerbahce addirittura 7 milioni. Così la Roma ha preferito fermarsi, in attesa di capire quali sono le intenzioni di Mason. Che, al momento, ha poca scelta. In Inghilterra, guardando al suo passato, lo snobbano, in Arabia il giocatore non vuole andare, in Spagna solo il Barcellona e il Real potrebbero accontentarlo e invece guardano solo i top player, mentre l’Atletico Madrid sembra deciso a investire sul trequartista sudcoreano Lee Kang-in del Psg.A Greenwood rimane il. Andrew vorrebbe spostare il figlio a Istanbul. Ma mai il club turco, pronto a concedere il maxi stipendio all’inglese, ha speso per il cartellino quanto chiede il Marsiglia, cioè quasi 50 milioni. Al massimo, e nel gennaio scorso, ha versato 28 milioni alla Lazio per prendere Guendouzi. In sintesi: l. Adesso si è presa una pausa. Ma non resterà a lungo ad aspettare il sì dei Greenwood. Mason, alla presenza di Andrew, si è più volte confrontato con Gasperini. Fin qui, a quanto pare, sono state solo parole.