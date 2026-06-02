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Dybala, rinnovo ad un passo. Malen: "Totti era speciale"

Mentre l'Italia celebra l'80esimo anniversario della Repubblica, arrivano buone notizie in casa Roma con il rinnovo di Paulo Dybala ormai ad un passo. L'argentino firmerà un nuovo accordo fino al 2028. Stessa scadenza di Gasperini, decisivo nel convincere i Friedkin a continuare a puntare su di lui. Il tecnico giallorosso ha sottolineato più volte come lui stesso abbia dato il via ai dialoghi che stanno portando al prolungamento. La Joya è destinata a fare ancora coppia con Malen che si è aperto a 360° spiegando il suo rapporto speciale con la piazza giallorossa: "Adoro la città. I tifosi e la città sono fantastici e mi piace stare qui. Il primo ricordo è il modo in cui mi hanno accolto e abbracciato è stato bellissimo". L'olandese ha anche confessato il suo debole per Totti e le sue ambizioni da capocannoniere: "Dall'inizio avrei avuto buone possibilità. L'italiano preferito? Totti era speciale". Chi altro sembra avere tanto a cuore i tifosi giallorossi è Evan Ndicka. Nonostante i rumors per una possibile cessione, l'ivoriano ha voluto dedicare un momento alla stagione appena conclusa con la Roma: “Questa stagione ci ha regalato emozioni uniche, grandi insegnamenti e ricordi che porteremo sempre con noi". L'Inter si è fatto sotto anche per lui, ma Evan ha in testa solo la Roma.

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