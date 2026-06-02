L’interesse dell’Inter è vivo. Ndicka piace parecchio dalle parti di Appiano Gentile. Ma lui non si cura delle voci e pensa solo alla sua Roma. Al percorso appena concluso. Alla stagione da protagonista chiusa con la qualificazione in Champions. Ora la testa è al Mondiale, dove sarà impegnato con la sua Costa d’Avorio. Intanto, sui social, ha voluto ricordare i momenti migliori dell’annata con un video e parole di ringraziamento. “Questa stagione ci ha regalato emozioni uniche, grandi insegnamenti e ricordi che porteremo sempre con noi. Siamo orgogliosi del percorso fatto insieme e vi ringraziamo per il vostro sostegno costante.”

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