Dopo il mancato rinnovo di Celik, finito alla Juventus, la Roma è alla ricerca di rinforzi sulle corsie. Tra i profili monitorati sembrava esserci anche Dodò, laterale destro della Fiorentina con il contratto in scadenza 2027. Il brasiliano è stato accostato ai colori giallorossi in diverse occasioni in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo Alfredo Pedullà, però, la Roma non ha impostato nessuna trattativa per Dodò e non ha avuto nessun contatto con il club viola. Una situazione comunque da monitorare quella del classe '98 che, salvo sorprese, nelle prossime settimane dovrebbe lasciare Firenze ed era finito nel mirino anche del Napoli.