Il nome caldo di questa fase del calciomercato della Roma è Crysencio Summerville. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un avvicinamento tra il club giallorosso e l'attaccante del West Ham, con l'apertura da parte dell'olandese al trasferimento nella Capitale abbassando le elevate pretese d'ingaggio. Come riportato da Sky Sport, però, la Roma è ancora in attesa di una risposta definitiva da parte di Summerville. Secondo Alfredo Pedullà, invece, quella odierna è stata una giornata interlocutoria. In particolare, non sarebbe stato raggiunto alcun accordo su ingaggio o cartellino ma l'interesse resta elevato. Resta in lista Garnacho come alternativa all'olandese, in una posizione di stand-by.