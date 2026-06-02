Gasperini si è preso la Roma. Non lo ha fatto a parole, ma con i fatti. In una stagione di lavoro è riuscito a fare quello che in molti, negli anni precedenti, non erano riusciti a ottenere: riportare la Champions a Trigoria. Ora il suo impatto è sempre più evidente. Alcuni dei migliori della stagione li ha voluti lui. Da Wesley a Malen. Profili scelti e valorizzati dal tecnico. E quindi il mercato seguirà la sua linea. Le sue idee. Le sue richieste. Gasperini vuole ancora Dybala nella sua Roma. Lo ha ribadito più volte. Anche dopo la gara di Verona. "Ho messo in contatto Paulo direttamente con i Friedkin", aveva dichiarato. Il messaggio era chiaro. Dybala resta a Roma. Senza dubbi. La sua mano è stata decisiva per sbloccare la situazione. Si è passati in pochi mesi da una possibile partenza a un rinnovo ormai vicino. Manca solo l’ufficialità. Firmerà, come riportato da La Gazzetta dello Sport, un nuovo accordo fino al 2028. Stessa scadenza del tecnico. Un percorso che sembra destinato a continuare insieme. Dybala sarà ancora al centro della Roma. Anche per la prima Champions con la maglia giallorossa. Gasperini è stato decisivo. E continua a esserlo. Per competere con le big servono i top. Il tecnico lo sa bene. E punta ancora sull’argentino. Oggi e domani.