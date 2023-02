Domani Lecce-Roma: c’è Wijnaldum. Dybala tra rinnovo e sirene inglesi

Vigilia del match contro i pugliesi: Karsdorp è out. Il contratto di Matic in scadenza nel 2023 non preoccupa a Trigoria

Vigilia di campionato per i giallorossi. La Roma è arrivata in serata a Lecce dove domani affronterà la squadra di Baroni. Torna Wijnaldum, resta ancora fuori dai convocati Rick Karsdorp. Domani contro il Lecce Mourinho potrebbe dare spazio a Gini a gara in corso: dipenderà molto dal punteggio, ma aumenta la fiducia sull’impiego nel finale di partita. Chi giocherà sicuramente è Paulo Dybala. L'argentino si sta dimostrando l'uomo in più del 2023 romanista. Per Mourinho, che ancora una volta ha deciso di non presenziare alla conferenza stampa pre partita, l'argentino è “la luce” e, visti i suoi numeri, ha pienamente ragione. La Roma deve vincere per continuare la rincorsa al quarto posto.