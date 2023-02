Frattesi, la Roma ci ha riprovato a fine gennaio. In estate Juve pronta all’assalto

I giallorossi hanno fatto un altro tentativo puntando sulla cessione di Zaniolo al Bournemouth, poi svanita. E intanto i bianconeri tengono in cima alla lista il centrocampista del Sassuolo

Davide Frattesi continua ad alimentare gli obiettivi di mercato delle big italiane: Inter, Milan ma soprattutto Roma e Juventus. Secondo 'calciomercato.com', infatti, i giallorossi hanno provato nuovamente a imbastire una trattativa con il Sassuolo negli ultimissimi giorni di mercato. La cessione di Zaniolo al Bournemouth avrebbe sbloccato le risorse necessarie, poi il rifiuto del giocatore agli inglesi ha vanificato tutto. Il centrocampista del Sassuolo resta comunque nel mirino, ma anche la Juventus è pronta a passare all'attacco per il classe '99 che da tanto viene osservato. Per i bianconeri è il profilo ideale secondo i parametri del nuovo corso: giovane, italiano, con un ingaggio più che abbordabile. L'attuale dirigenza juventina lo tiene in cima alla lista.