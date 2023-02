Roma, Dybala in bilico tra rinnovo e addio: le chiavi sono Mourinho e la Champions

A Roma è scattato l'allarme Dybala. Le voci che rimbalzano tra Inghilterra e Spagna di un interesse del Manchester United hanno riacceso i dubbi sul futuro della Joya. Nel contratto firmato lo scorso luglio, sono presenti due tipi di clausole: una per l'estero e una per la Serie A. Per quanto riguarda gli altri campionati, Dybala potrebbe liberarsi di fronte al pagamento di 10,7 milioni di sterline, ovvero poco più di 12 milioni di euro. Per il campionato nostrano invece, il costo è leggermente più alto (20). In ogni caso troppo pochi per chiedere a società, dirigenti e tifosi, di dormire sonni tranquilli. L'unico modo per risolvere "l'equivoco", sarebbe il rinnovo del contratto. In questo momento Dybala percepisce 4,5 milioni l'anno più bonus che possono arrivare fino a 6. In caso di rinnovo, l'argentino assorbirebbe tutta la parte variabile del suo contratto, facendo salire la parte fissa a 6 milioni a cui poi andrebbero aggiunti eventuali premi personali e di squadra. La firma non è però così scontata. I 5 assist nelle prime 8 gare del 2023 (miglior assistmen d'Europa nel nuovo anno) e un'incisività nella squadra mai avuta prima (10 gol e 7 assist in stagione), oltre chiaramente alla Coppa del Mondo alzata in Qatar, hanno acceso l'interesse delle big d'Europa. Dybala a Roma sta bene. La tifoseria lo fa sentire amato, e il club lo ha messo di prepotenza al centro del progetto tecnico, cosa che non gli accadeva da anni. Le variabili in questo caso sono però due. La prima è chiaramente la qualificazione in Champions League. A 29 anni, il gioiello di Laguna Larga vuole calcare i migliori palcoscenici del Mondo, desiderio che solo la "coppa dalle grandi orecchie" può esaudire. La seconda è invece la permanenza a Roma di José Mourinho, anch'essa molto legata al raggiungimento del quarto posto. Lo Special One è stato fondamentale per il suo arrivo nella Capitale, e lo sarebbe altrettanto per la sua permanenza. Alle porte c'è il Lecce, e lo scontro diretto tra Lazio e Atalanta aumenta ancora di più l'importanza di questi tre punti proprio in chiave Champions League e rinnovi "Special".