Dal Lecce a Lecce: la “Joya” Dybala in 4 mesi ha ripreso in mano i giallorossi

Dal Lecce a Lecce: caduta e resurrezione di Paulo Dybala. Contro la formazione di Baroni, lo scorso 9 ottobre all'Olimpico, calciando il rigore che diede i tre punti l'argentino ha subìto l'infortunio muscolare che ne ha messo in dubbio la partecipazione al Mondiale e lo ha tolto a Mourinho per circa un mese, condizionando il rendimento della formazione giallorossa, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Quattro mesi dopo, di nuovo contro il Lecce, toccherà sempre alla "Joya" guidare la Roma in un match che, alla luce dello scontro diretto tra Lazio e Atalanta, rispettivamente quarta e quinta in classifica, dovrà consolidare la posizione che vale la partecipazione alla prossima Champions League. L'argentino si sta dimostrando l'uomo in più del 2023 romanista. Per Mourinho, che ancora una volta ha deciso di non presenziare alla conferenza stampa pre partita, l'argentino è «la luce» e, visti i suoi numeri, ha pienamente ragione. Nelle prime 8 partite del 2023, compresa la Coppa Italia, Dybala ha fornito 5 assist, 2 dei quali nell'ultima di campionato contro l'Empoli, e segnato 3 reti (contro la. Fiorentina e contro il Genoa), partecipando attivamente a 8 delle 12 reti complessive segnate dalla Roma.