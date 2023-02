Roma, Karsdorp non sarà convocato per la trasferta di Lecce

Slitta ancora il rientro tra i convocati di Rick Karsdorp. Come riportato da Sky, il terzino olandese questo pomeriggio non partirà con la squadra per la trasferta contro il Lecce in programma domani alle 18 al Via del Mare. Nonostante i tentativi di riavvicinamento, prima di Mourinho e poi di Pinto, le condizioni fisiche di Karsdorp non sono ancora ottimali, tanto che ieri non è sceso in campo per l'allenamento insieme ai compagni nel centro sportivo di Trigoria. L'olandese manca ormai da 3 mesi, precisamente dal pareggio contro il Sassuolo a Reggio Emilia dello scorso 9 novembre. Lo Special One sulla corsia di destra, potrà dunque affidarsi a Celik o Zalewski.