La Roma in viaggio per Lecce: c’è Wijnaldum, out Karsdorp – VIDEO

Archiviato il caso Zaniolo per la Roma è tempo di tornare a pensare al campo. I giallorossi sono volati verso Brindisi e poi con un pullman hanno raggiunto Lecce. Domani è in programma il match contro la squadra di Baroni alle ore 18. C’è Wijnaldum tra i convocati dopo la scelta di mandarlo in tribuna settimana scorsa. L’olandese ha giocato contro la Primavera in settimana ed è finalmente a disposizione di Mourinho. Difficile vederlo titolare, ma Gini punta a giocare qualche minuto. L’ex PSG manca dalla prima gara contro la Salernitana. Non ci sarà Karsdorp. Il mister ha aperto ad un suo reinserimento in rosa, ma il terzino è alle prese con un problema muscolare. Ieri si è allenato a parte e rimarrà a Roma. Nessun turnover in vista della sfida di Europa League contro il Salisburgo. Davanti giocheranno Pellegrini, Dybala e Abraham. La Joya ha segnato 3 gol in 3 partite ai pugliesi e spera di gonfiare la rete al Via del Mare. La qualificazione in Champions passa, anche, dal sinistro dell’argentino.