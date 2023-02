Roma, Wijnaldum scalpita: “I primi minuti di gioco si avvicinano”

"I primi minuti di gioco si stanno avvicinando". Questo il messaggio lanciato da Wijnaldum tramite i propri account social. L'olandese, dopo la mancata convocazione contro l'Empoli, è partito con la squadra per Lecce dove domani al Via del Mare i giallorossi di Mourinho affronteranno quelli di Marco Baroni. Difficile pensare ad una partenza dal primo minuto dell'ex PSG ma probabilmente già da domani, o dalla prossima settimana contro il Verona, tornerà a giocare qualche minuto in gare ufficiali. In settimana il test con la Primavera ha dato segnali positivi, quindi come scritto da lui stesso, il ritorno in camo è sempre più vicino. In stagione Wijnaldum è sceso in campo per appena 12 minuti alla prima giornata contro la Salernitana.