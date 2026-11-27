"La Coppa Italia è costruita in maniera tale da non far arrivare avanti certe squadre e portarne avanti altre. Lo dirò anche un giorno in cui allenerò una big", così Daniele De Rossi in conferenza stampa in vista della sfida di martedì contro l'Inter. Il tecnico del Genoa ha parlato della competizione senza peli sulla lingua mandando un forte messaggio anche in vista del possibile cambio di format: "Sono contento che c'è anche in vista un probabile, spero, cambio della Coppa Italia. È fatta veramente male, che alleni il Genoa, la Roma, la Spal o la Juve, lo dirò sempre. Credo che non piaccia a nessuno se non a quelli che hanno altri tipi di interessi. Sono contento che se ne siano accorti tutti. Non si arriva in fondo per la struttura della Coppa Italia".