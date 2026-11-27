Gasperinismo puro al Parco dei Principi, in casa dei campioni d'Europa. Oltre alle parole dello stesso Luis Enrique in conferenza stampa, nelle ultime ore sono arrivati anche i complimenti e lo stupore di diversi giornalisti francesi che hanno assistito al match. Nessuno si aspettava una Roma così e soprattutto già a questo livello - che mercoledì sera era il più alto del calcio europeo. Anche in un inizio di stagione in cui i giallorossi stanno abbattendo qualsiasi record per gol segnati, in Champions sono i numeri difensivi della Roma a far paura.

La Roma è prima per palloni recuperati. E il Psg non creava così poco da aprile

Dopo 5 giornate di, la squadra diè terza per intensità di(PPDA) dopo Barcellona e Slavia Praga, ma soprattutto è prima per(68 totali, 13,6 ogni 90'). E in una partita in cui ha subito 2 gol, anche con un pressing così alto e contro il Psg, non ha concesso praticamente nulla: solamentein 95 minuti. Era- semifinale di ritorno contro il Liverpool - che la squadra dinon era così poco pericolosa.

Se si escludono i rigori, anche avendo affrontato Real Madrid e Psg, la Roma ha concesso pochissimo fin qui in Champions League - subendo anche molto di più rispetto a quanto avrebbe meritato. Per expected goal concessi la Roma è nona in tutta la competizione. "La partita più difficile per il mio Psg? Senza alcun dubbio. Spero di non incontrare più la Roma se non in finale. Hanno un futuro grandioso davanti", così Luis Enrique a fine partita sulla squadra di Gasperini. Il tecnico giallorosso, però, non si accontenta degli elogi e sa che davanti c'è ancora diverso lavoro da fare: l'obiettivo è avere due colpi già a inizio 2027. Rapidità, dribbling e attaccanti in grado di far male in transizione, è questa la richiesta (insistente) di Gasperini sul mercato. Caratteristiche che ancora mancano in rosa e con cui la Roma avrebbe anche portato a casa la vittoria contro un Psg che nel secondo tempo era perennemente scoperto.