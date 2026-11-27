Endrick resta il preferito di Gasperini per rinforzare l'attacco della Roma a gennaio, ma Josè Mourinho continua a bloccare eventuali affari e non ha intenzione di cedere il brasiliano nella prossima sessione di mercato. L'attaccante classe 2006 non è contento del minutaggio ricevuto fin qui e vorrebbe andar via per trovare più spazio: in cima alla lista c'è proprio la Roma dopo la scintilla scattata nella partita di Champions dello scorso 14 ottobre. Endrick apprezza il calcio di Gasperini e sarebbe felice di unirsi ai giallorossi (in prestito), ma Mourinho ha di nuovo chiuso la porta. "Dico già ora che non voglio nessuno, nessuno in entrata e nessuno in uscita. La porta è chiusa in entrambe le direzioni. Non scrivete notizie di mercato perché non voglio nessuno", così ha tuonato lo Special One in conferenza stampa pre Alaves. Un segnale chiaro in vista di gennaio anche per la Roma - che da settimane sta cercando delle alternative vista la difficoltà dell'affare.