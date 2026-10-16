La Lega Serie A sta valutando alcune novità per quanto riguarda la Coppa Italia a partire dalla stagione 2027/28. Nell'assemblea dei club andata in scena oggi sono stati analizzati potenziali cambi di format del torneo, in vista del nuovo bando sui diritti televisivi della competizione, scrive La Gazzetta dello Sport. L'obiettivo è quello di ampliare il numero delle partecipanti. C'è l'intenzione di allargare il numero delle squadre di Serie C che entrano nel torneo. Ma non solo, perché allo studio c'è anche un ritorno al passato, ovvero una prima fase a gironi per quanto riguarda la parte iniziale della competizione. Un format che è stato utilizzato l'ultima volta nel 2004/05.