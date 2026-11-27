Ivan Juric, attuale tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Roma di domenica 29 novembre alle ore 18. L'ex allenatore giallorosso è tornato anche sulla sua avventura nella Capitale di due anni fa. Di seguito le sue parole:

Sull'esperienza alla Roma. "A Roma è stata un'esperienza negativa. Emotivamente non è stato facile, però sono quelle che ti fanno imparare di più. Adesso sono al Monza e il mio unico obiettivo è crescere con questo club e con i giovani"

Sulla Roma e Gasperini. "La Roma è in un momento strepitoso e l'abbiamo visto anche col PSG. Vanno forte e Gasperini sta riuscendo a mettere in campo tutte le sue idee. È la principale candidata per lo scudetto insieme a Inter e Lazio. Ogni squadra all'Olimpico rischia di brutto, fanno 4-5 gol a partita. Vanno forte e in Champions hanno tenuto Malen e Dybala in panchina. Hanno una rosa di grande qualità e che può fare la differenza"