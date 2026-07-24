Anche luglio è quasi finito e l'annuncio del rinnovo di Pellegrini ancora non è arrivato. Gasperini preme sull'acceleratore, D'Amico è d'accordo ma a bloccare tutto è il mancato via libera da parte dei Friedkin, scrive Il Messaggero. Il nodo non è l'ingaggio, anzi. Lorenzo si è decurtato di quasi la metà lo stipendio che fino a giugno era di 4 milioni più 1.5 di bonus. Balla, però, un anno di contratto. Pellegrini vorrebbe un triennale, la Roma preferirebbe un anno di meno. Un tira e molla che in questo momento sta bloccando la trattativa e il numero 7 è ancora senza squadra. Aspetta i giallorossi e nel frattempo ha detto no a Besiktas e Juventus. Anche Cristante ieri è stato chiaro: "Lo aspettiamo a braccia aperte". È dello stesso pensiero Gasperini.