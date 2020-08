Ecco la villa da sogno di Friedkin a Houston: vale 14 milioni e affaccia su un esclusivo campo di golf – FOTO

Tre mesi fa ha acquistato da Jessica Capshaw (“Arizona” in Grey’s Anatomy) una villa da sogno a Santa Monica in California per 6 milioni di dollari. Ma oltre quella per le vacanze, Dan Friedkin abita a Inwood Drive, a Houston: 1715 metri quadrati solo di abitazione più altri 8 mila di terreno tra ingresso, giardini e piscina. Il valore della villa di Friedkin è di 14 milioni di dollari e la famiglia vi abita da 15 anni.

Costruita nel 2002, si trova nel quartiere River Oaks Country Club nella contea di Harris (Texas) ed è soli dieci minuti di auto dal Downtown di Houston. Dall’area prende il nome il River Oaks Country Club, un paradiso luxury e super esclusivo per gli amanti del tennis e del golf: fondato nel 1923, è ritenuto il club più elegante di Houston e ha ospitato sia il torneo Western Open del PGA Tour (l’organizzazione di tutti i tornei di golf professionistici degli USA) e il River Oaks International Tennis Tournament, uno dei più antichi di tutti gli Stati Uniti. Qui da buon amante del golf Dan passa molte del suo tempo libero visto che la sua casa affaccia proprio sui campi. Nel 2022 è in programma la Ryder Cup di Golf al Marco Simone Country Club, poco fuori Roma. Un altro possibile interesse per lanciarsi nei business della capitale.

Il restante tempo libero Friedkin può goderselo nella sua villa tutta in mattone da diciannove stanze, sette camere da letto e sei bagni. Più la piscina, costruita in gunite (dall’inglese “to gun”, si tratta di calcestruzzo letteralmente sparato con una lancia ad aria compressa che permette la presa istantanea del conglomerato) e un camino.

Tutte le altre proprietà della proprietà della famiglia Friedkin

Considerata la passione per ville e ristrutturazioni, bisognerà solo aspettare qualche tempo per conoscere la dimora a Roma dei nuovi proprietari della società giallorossa. Dan ma soprattutto la moglie Debra, appassionata di archeologia, amano acquistare e dare nuova vita a case e ville: nel 2017 hanno speso 18 milioni di dollari per acquistare e ristrutturare un agriturismo extra-lusso a Brentwood, distretto di Los Angeles famoso per aver “ospitato” Marylin Monroe. Nel 2014 altri 8 milioni per una casa sull’oceano davanti a La Costa Beach a Malibù, la città dei vip di Los Angeles.

Oltre a quella di Houston e alle tre di Los Angeles, i Friedkin hanno anche due tenute coi cavalli a Rancho Santa Fe, a San Diego. Un complesso infinito da 90 mila metri quadrati acquistato dal papà per 6 milioni di dollari nel 1998. Senza dimenticare lo Mbiwa Lodge, il resort a 5 stelle da otto suites in Tanzania pagato 22 milioni.