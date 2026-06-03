Sembra solamente questione di ore, con Tony D'Amico che è sempre più vicino a diventare il nuovo ds della Roma. Ma, secondo quanto riportato da Paolo Assogna a Radio Manà Manà, tra il dirigente e i giallorossi ci sarebbe ancora l'ostacolo legato alla famiglia Percassi: la proprietà dell'Atalanta attende ancora un gesto di cortesia da parte dei Friedkin (come ad esempio una telefonata) dato che D'Amico è ancora sotto contratto con la Dea. Una situazione che potrebbe comunque sbloccarsi nelle prossime ore visto che il club nerazzurro ha da tempo ufficializzato Paratici come nuovo ds. Il matrimonio tra D'Amico e la Roma non è a rischio: il dirigente entrerà subito in azione con l'obiettivo portare Mason Greenwood a Trigoria.