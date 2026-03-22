Da Lecce al Lecce, Gasperini sceglie di nuovo il silenzio: resta la tensione

Era il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, quando la Roma tornava alla vittoria contro il Lecce al Via del Mare grazie alle reti di Ferguson e Dovbyk quattro giorni dopo la deludente sconfitta contro l'Atalanta a Bergamo. Al termine del match Gian Piero Gasperini decise di non parlare ai microfoni delle emittenti satellitari né in conferenza stampa, rinunciando a qualsiasi commento sulla sfida. Alla base della decisione una crescente tensione legata al mercato di gennaio, con il tecnico giallorosso che già a inizio mese avrebbe voluto accogliere uno tra Raspadori e Zirkzee (alla fine non arriverà nessuno dei due). Il giorno seguente ci sarebbe stato un incontro con i Friedkin. Oggi, 22 marzo, Gasp ha scelto scelto nuovamente la via del silenzio, al termine di un Roma-Lecce 1-0 all'Olimpico tre giorni dopo la deludente eliminazione agli ottavi di Europa League per mano del Bologna. Formalmente per un "abbassamento di voce" dopo una partita vissuta con alta intensità e partecipazione, ma in realtà in casa giallorossa continuerebbe a respirarsi un'aria pesante tra questione staff medico, un'infermeria sempre piena e mai chiara con i responsi e una linea-verde sul mercato che ovviamente non aiuta a livello di esperienza nella lotta per le zone di vertice. Un incontro a Trigoria questa volta c'è già stato e si è tenuto venerdì con protagonisti Ryan Friedkin, Gasp, Massara e Ranieri. Nonostante l’amarezza per l’uscita dall’Europa League, la proprietà ha chiesto al tecnico il massimo sforzo per centrare l’obiettivo Champions.