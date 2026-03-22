Gian Piero Gasperini non parlerà in TV e in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro il Lecce. Una decisione sorprendente, ma che - come spiegato da DAZN - dipende esclusivamente da un "abbassamento di voce" dopo una partita vissuta con grande intensità anche dalla panchina. Nessuna polemica o lite, quindi, dopo tre punti pesantissimi che valgono l'aggancio ai bianconeri (il Como e il quarto posto restano a 3 punti di distanza).
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forzaroma news as roma Roma-Lecce, Gian Piero Gasperini non parlerà nel post-partita: il motivo
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Roma-Lecce, Gian Piero Gasperini non parlerà nel post-partita: il motivo
La decisione del tecnico giallorosso dopo la vittoria dell'Olimpico
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