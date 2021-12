Da Dubai a New York, i giallorossi in vacanza. Sirene spagnole per Perez

In attesa della ripresa degli allenamenti i giocatori si godono le vacanze di Natale. Mkhitaryan verso l’addio a fine stagione

Giorni di relax per i calciatori della Roma. Sparsi in tutte le parti del mondo in attesa di tornare ad allenarsi il 30 dicembre. Festa anche in casa Totti, simpatico siparietto tra l’ex numero 10 e la moglie al momento dello scambio di regali. La Roma comincerà il 2022 a San Siro contro il Milan. Chi non vede l’ora di ricominciare l’anno è Shomurodov. L’uzbeko ha trovato la sua seconda rete stagionale. L’anno scorso nel girone di ritorno segnò 6 degli 8 gol stagionali. Una statistica importante che fa ben sperare Mourinho e i tifosi. Tempo di bilanci dell’anno che sta finendo. Uno dei migliori del 2021 è stato senza dubbio Lorenzo Pellegrini.L’anno della consacrazione per il capitano giallorosso che non vede l’ora di tornare in campo. L’ultima presenza è quella contro il Torino il 28 novembre. Un altro giocatore che ha usufruito della cura Mourinho è Ibanez che ha chiuso alla grande la stagione. Situazione diversa per Mancini che dovrà ritrovare ad essere quello dello scorso anno.