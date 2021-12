Zalewski, con la Roma poche occasioni: a gennaio può andare in prestito

I giallorossi puntano sull'italo-polacco per il futuro, ma al momento ha troppa concorrenza. Su di lui tre club di Serie A

Nicola Zalewski può lasciare la Roma a gennaio. Era rimasto in rosa sperando di avere le occasioni per mettersi in mostra, ma in tutta la prima parte di campionato è riuscito a mettere insieme solo trentacinque minuti, spalmati su cinque presenze. Il talento del giocatore, già nel giro della nazionale maggiore della Polonia, è noto. Il telefono dei suoi agenti è squillato più volte. La Roma non vuole cederlo, ma ha aperto a un prestito. José Mourinho ha dato il via libera, consapevole di non poter dare al 2002 i minuti di cui avrebbe bisogno. Davanti ha troppa concorrenza e il nuovo modulo gli ha ridotto ulteriormente la possibilità di giocare. Sul giocatore ci sono almeno tre squadre di Serie A e altri club di Serie B che gli darebbero sicuramente spazio. Se arriverà l'offerta giusta, il giocatore lascerà per la prima volta Trigoria almeno per sei mesi.