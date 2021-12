Calciomercato, stallo Napoli-Insigne: anche la Roma ci pensa

Il capitano dei partenopei non trova l'accordo col club per il rinnovo del contratto in scadenza 2022: i giallorossi tra i club pronti a ragionare sulla sua situazione

Redazione

Ci sarebbe anche la Roma tra le possibili pretendenti a Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è in scadenza di contratto, il rinnovo sembra ancora molto lontano e le indiscrezioni di mercato si rincorrono da settimane. Come riporta 'gazzetta.it', entrambi vorrebbero continuare insieme ma i colloqui degli ultimi giorni non sono stati positivi e diverse società stanno monitorando la situazione con l'entourage del 24 azzurro. Se lo stallo dovesse persistere, non è escluso che in vista dell'estate - quando Insigne potrà muoversi a zero - arrivino tutte le offerte. A tal proposito anche la Roma, insieme a Inter, Lazio,Bayern Monaco e Tottenham, ci starebbero ragionando.