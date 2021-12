Shomurodov si accende nel ritorno: Mourinho ora gli chiede gol e coraggio

Con la Samp la prima esultanza all'Olimpico. I tifosi sono dalla sua parte, ora serve continuità. L'anno scorso ha segnato sei delle otto reti nella seconda parte di campionato

Ci ha messo diciannove partite Shomurodov per far alzare in piedi i tifosi della Roma all'Olimpico. Aveva trovato il gol che poteva valere tre punti contro la Sampdoria, poi l'1-1 di Gabbiadini ha rovinato tutto. Ma la rete segnata nell'ultimo match può essere il punto di partenza per un girone di ritorno diverso. Dopo essere partito forte, ha perso fiducia e terreno nelle gerarchie di Mourinho, che gli preferito più volte il baby Felix e in un paio di occasioni anche Mayoral. Shomu non si è abbattuto e ha lavorato in silenzio, aspettando il suo momento. E dopo l'infortunio di Abraham contro la Samp domenica scorsa, ha fatto vedere allo Special One che può ancora fidarsi.