Mercato Roma, Carles Perez e Villar verso il ritorno in Spagna

Cadice e Valencia sono sulle tracce di Carles Perez e Villar. I due spagnoli potrebbero lasciare la Capitale

La Roma ha l'obiettivo di sfoltire la rosa nella sessione di gennaio. Due giocatori giallorossi potrebbero lasciare la capitale nel prossimo mese. Carles Perez e Gonzalo Villar sono stati richiesti in prestito da due club spagnoli. Per l'ex Barcellona si è fatto avanti il Cadice mentre il centrocampista è un obiettivo del Valencia. Il numero 8 giallorosso non sta trovando spazio con Mourinho ed è uno tra i maggiori indiziati a partire.