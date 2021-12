Roma, il Natale dei calciatori in giro per il mondo – FOTO

Le vacanze dei giocatori giallorossi. Dubai e New York le mete più scelte

Giorni di festa per i calciatori della Roma . Concluso l'anno con il pareggio interno con la Sampdoria gli allenamenti riprenderanno il 30 dicembre. I giallorossi saranno impegnati il 6 gennaio a San Siro contro il Milan . Molti giocatori hanno deciso di trascorrere le feste lontano da Roma. Pellegrini , El Shaarawy, Mancini e Cristante sono andati a Dubai con le loro rispettive famiglie.

Bove e Fuzato hanno scelto New York. I due giovani giallorossi sono andati in America per festeggiare il Natale. Il giovane portiere è anche andato a vedere una partita di NBA al Madison Square Garden.