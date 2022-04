Contro il Leicester senza Mkhitaryan. Spalletti: “Si tira fuori ancora Totti”

I giallorossi perdono l'armeno per la semifinale di ritorno. Spalletti torna a parlare dell'ex capitano giallorosso: "Giornalisti senza idee tirano fuori episodi del passato"

Brutte notizie dall'infermeria per Josè Mourinho. Confermata la lesione al flessore della coscia destra per Mkhitaryan che dovrà rimanere ai box per circa 20 giorni. L'armeno salterà dunque la partita con il Bologna, così come la semifinale di ritorno contro le Foxes ma anche lo scontro diretto per l'Europa League contro la Fiorentina. Per il big match europeo dunque i giallorossi dovranno fare a meno del centrocampista di maggiore esperienza ma avranno dalla loro parte un Olimpico stracolmo. Saranno 130 mila circa i tifosi sugli spalti per il match contro il Bologna e per la semifinale contro il Leicester. È magicamente tornata la simbiosi di un tempo, l’empatia, così la chiama spesso Mourinho. E forse lui è l’artefice di questo desiderio di Roma, della tanta voglia di stingersi un po’.