Roma-Bologna, i convocati di Mihajlovic: out Dijks, Kingsley e Falcinelli

La formazione rossoblù ha diramato la lista dei convocati per il match contro i giallorossi di Mourinho

Il Bologna ha diramato l'elenco dei convocati per il match di campionato contro la Roma in programma domani alle 20.45 allo Stadio Olimpico. I rossoblù potranno contare su quasi tutti gli effettivi, fatta eccezione per Dijks e Kingsley, entrambi infortunati. Nella lista dei convocati assente anche Falcinelli.