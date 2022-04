Spalletti: “Dubbi su di me? A distanza di anni si tira fuori ancora Totti”

Il tecnico toscano al termine del match con il Sassuolo è tornato a parlare anche di Roma e della vicenda legata all'ex capitano giallorosso: "Dubbi su di me chi è che lo dice? Lo dice un giornalista che non ha idee"

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match stravinto dal suo Napoli contro il Sassuolo. Il tecnico toscano ha anche fatto un passaggio sulla vicenda legata al suo rapporto con lo spogliatoio, parlando anche di Francesco Totti: "Dubbi su di me chi è che lo dice? Lo dice un giornalista, quello che non ha idee e quindi tira fuori il semolino per dare ancora in pasto a tutti episodi del passato. A distanza di anni tira fuori la Sampdoria, ancora Totti? Icardi? Ancora? Siccome non hanno qualità su che cosa scrivere vanno a riprendere episodi di qualche anno fa e li ripropongono ora magari inventandosi qualcosa, così fa volume. Ci si mette quelli precedenti e ci si mette questo ipotetico". Spalletti ha poi aggiunto: "Ora sembra quasi sia un successo essere la Lazio, l'Atalanta e la Roma mentre sembra che il Napoli sia dentro una situazione di insufficienza e non è così".